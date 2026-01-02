Panatta senza dubbi | Sinner più solido di Alcaraz per il Grande Slam

Durante la trasmissione “Panatta & Bertolucci Tennis Heroes” su Sky Sport, Adriano Panatta ha analizzato il panorama del tennis mondiale, sottolineando come Jannik Sinner si distingua per solidità superiore rispetto a Carlos Alcaraz per il raggiungimento di un Grande Slam. Panatta ha evidenziato le qualità di entrambi i giocatori, considerando Sinner come una figura di riferimento destinata a mantenere un ruolo di primo piano nel circuito.

Nel corso della trasmissione “ Panatta & Bertolucci Tennis Heroes ” su Sky Sport, Adriano Panatta ha tracciato un quadro molto netto del presente e del futuro del tennis mondiale, individuando in Jannik Sinner e Carlos Alcaraz due riferimenti difficilmente avvicinabili anche nei prossimi anni. “ Secondo me nel 2026 cambierà molto poco. Sinner e Alcaraz sono nettamente i più forti di tutti gli altri e non vedo nessuno che possa davvero contrastarli “, ha spiegato l’ex campione azzurro. Un dominio che, a suo avviso, diventa ancora più evidente nei tornei dello Slam: “ Negli Slam si gioca tre set su cinque e io non vedo nessuno in grado di vincere contro di loro “. 🔗 Leggi su Oasport.it

