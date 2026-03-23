Sono state 1.300 le persone che tra sabato e domenica si sono messe in fila per visitare il Palazzo Vescovile, nel cuore del centro storico, alle spalle del Duomo. La massima concentrazione è stata registrata nella giornata di ieri con punte che hanno visto la coda di visitatori estendersi lungo tutta via Montevecchio, dove si trova l’ingresso dello storico edificio. A mettersi in fila non solo i fanesi, che non avevano mai avuto occasione di accedere al Palazzo Vescovile, ma tante persone provenienti da fuori provincia (Ancona, Fermo, Senigallia) e fuori regione, con famiglie di Terracina, Gubbio, Agrigento, una coppia tedesca e una portoghese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Vescovile, gioiello per il Fai. Lunga coda di visitatori a Fano

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