Brescia | visita esclusiva al palazzo vescovile

Una visita esclusiva permette di entrare nel Palazzo Vescovile di Brescia, un edificio che conserva al suo interno elementi storici e artistici di grande valore. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le sale e le caratteristiche architettoniche di questa residenza religiosa. L’iniziativa si rivolge a chi desidera conoscere da vicino uno dei luoghi più rappresentativi della città.

Un'occasione unica per esplorare il Palazzo Vescovile di Brescia, scrigno di storia e cultura che testimonia il ricco passato della città. Scopri la bellezza austera e la tranquilla atmosfera di questo gioiello architettonico.Visiteremo: Il Cortile Interno della Curia Diocesana, li Scalone Principale, Salone dei Vescovi, e Sala dei Vicari Episcopali. Ammirerai affreschi, arredi d'epoca e opere d'arte che narrano la storia religiosa della città. La Sala dei Vicari Episcopali svelerà il ruolo cruciale della Chiesa nella vita di Brescia attraverso documenti preziosi. Brolo con Affaccio sulla Biblioteca Queriniana e Facciate Nord del Palazzo Vescovile. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

