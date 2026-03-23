Gli inquirenti lavorano per ricostruire le cause dell’esplosione di ieri pomeriggio a Piana del Sole, località alle porte di Roma. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Palazzina esplosa a Roma, gli inquirenti cercano le cause

Articoli correlati

Palazzina esplosa e crollata a Roma, gravi due coniugi: la moglie trasferita al centro grandi ustionatiI due feriti nel corso dell'esplosione di Piana del Sole, marito e moglie di 86 e 84 anni, si trovano all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

Esplode una palazzina a Roma, tre villette coinvolte. Si cercano persone sotto le macerie: almeno 2 feruti graviRoma, 22 marzo 2026 – Crolla una palazzina a seguito di di un’esplosione, forse a causa di una bombola di Gpl.

Palazzina esplosa a Roma, gli inquirenti cercano le cause

Contenuti utili per approfondire Palazzina esplosa

Temi più discussi: Esplosione a Roma, crolla una palazzina: due feriti gravi e più di 70 persone in strada; Piana del Sole, esplosa palazzina: due feriti gravi (FOTO); Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti; Piana del Sole, le vittime: Un boato ed è venuto giù tutto. Sembrava scoppiata la guerra.

Crolla una palazzina a Roma dopo un’esplosione, due feriti graviÈ accaduto in via Tavagnasco. Secondo i Vigili del fuoco, l'esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gpl. Ci sono due feriti ricoverati in codice rosso: sono moglie e marito di 84 e 86 anni. tg24.sky.it

Palazzina esplosa e crollata a Roma, feriti gravemente due coniugi: la moglie trasferita al centro grandi ustionatiI due feriti nel corso dell'esplosione di Piana del Sole, marito e moglie di 86 e 84 anni, si trovano all'ospedale Sant'Eugenio di Roma ... fanpage.it

Palazzina esplosa a Roma, le immagini riprese da una telecamera mostrano l’attimo dell’esplosione e le conseguenze devastanti: il video shock https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/esplosione-roma-piana-del-sole-video/ facebook

Paura a ponte galeria, #Roma. Una #palazzina è crollata in seguito a un'esplosione di una bombola di gas. L'esplosione ha coinvolto tre villette, distruggendo tutte le pareti delle strutture e i detriti hanno danneggiato delle auto in sosta. 2 feriti gravi. #Tg1 x.com