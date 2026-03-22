Esplode una palazzina a Roma tre villette coinvolte Si cercano persone sotto le macerie | almeno 2 feruti gravi

Una palazzina a Roma è esplosa, coinvolgendo anche tre villette vicine. Sul luogo dell’incidente sono ancora in corso le operazioni di soccorso per estrarre persone dalle macerie. Almeno due persone sono state portate in ospedale con ferite gravi. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente, che potrebbe essere stato provocato da una bombola di GPL.

Roma, 22 marzo 2026 – Crolla una palazzina a seguito di di un’esplosione, forse a causa di una bombola di Gpl. È successo oggi nella zona di Ponte Galeria a Roma Si cercano persone sotto le macerie: oltre ai possibili dispersi, ci sarebbero almeno due feriti gravi. Lo rendono noto i vigili del fuoco. L'esplosione ha coinvolto tre villette di via Tavagnasco, distruggendo tutte le pareti delle strutture e i detriti hanno danneggiato delle auto in sosta. I pompieri hanno estratto due persone dalle macerie consegnandole al 118. Tra le ipotesi al vaglio è che a causare l'esplosione sia stata una fuga di gas da una bombola di gpl. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche vigili del fuoco e polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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