Padre Chivu e i giorni del tormento

Da ilnapolista.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto è fortunato padre Chivu. Per metà campionato gli infortunati doc e alcune partite “bug” del Napoli di Antonio Conte e del Milan senza coppe di Max Allegri gli permettono di essere primo a 6-7 punti. E se non ci fossero stati gli orrori arbitrali, ora sarebbe a pari punti o addirittura secondo. Non ha vinto uno scontro diretto contro Conte e Allegri, racimolando solo un pareggio contro un Napoli decimato a gennaio. Ha perso in Supercoppa contro un mediocre Bologna ed è stato sbattuto fuori dalla Champions League dal Bodo Glimt preso a pallonate dallo Sporting in casa. Tutto questo è avvenuto avendo una rosa intatta (anzi superiore, soprattutto in attacco) rispetto allo scorso anno quando Simone Inzaghi ha portato i nerazzurri in finale contro il Psg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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