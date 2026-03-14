Durante la partita tra Inter e Atalanta, si sono verificati momenti di tensione negli ultimi minuti di gioco a San Siro. All’83°, l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore all’Atalanta dopo un fallo su Dumfries, che si è tuffato in area. Contestazioni sono scoppiate tra i tifosi e i giocatori, portando all’espulsione di Padre Chivu. La partita è proseguita con un’ampia protesta dei sostenitori nerazzurri.

Momenti di grande tensione a San Siro negli ultimi minuti di Inter-Atalanta. Al minuto 83, Nikola Krstovic ha firmato il gol del pari per l’ Atalanta: Dumfries ha protestato per un presunto fallo di Sulemana al limite dell’area ma onestamente si è vista una mano piuttosto leggera: Dumfries si è buttato come se fosse una gara di tuffi. L’arbitro Gianluca Manganiello ha lasciato proseguire l’azione. Krstovic ha approfittato della ribattuta e ha infilato la rete, portando il punteggio sull’1-1. Il gol, inizialmente sotto esame dal Var, è stato confermato, scatenando le proteste dei giocatori e dello staff dell’Inter. Tra le reazioni più clamorose quella di Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, che si è rivolto all’arbitro manifestando il proprio dissenso per la decisione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maxi-protesta Inter sul gol del pari dell’Atalanta: una mano leggera su Dumfries che si tuffa, Padre Chivu espulso

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