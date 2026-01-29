Azzurra Ferretti scomparsa a Roma | il cellulare spento da giorni e la ricostruzione del padre in tv

Sono passati cinque giorni da quando Azzurra Ferretti, 19 anni, è scomparsa nel quartiere di Centocelle a Roma. Il suo cellulare è spento da allora e della ragazza nessuna traccia. La famiglia è in agitazione e chiede aiuto, mentre il padre si è rivolto alle telecamere per ricostruire gli ultimi momenti vissuti con Azzurra. La polizia sta verificando ogni pista, ma per ora nessuna novità.

Sono ore di apprensione per la famiglia di Azzurra Ferretti, una ragazza di 19 anni svanita nel nulla da lunedì 26 gennaio a Roma, dove vive con la madre nel quartiere di Centocelle. Della giovane non si hanno notizie da ormai tre giorni e il suo cellulare risulta spento dalle 23 di quella sera.

