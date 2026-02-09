L' area di Villa Giustiniani torna a risplendere dopo il clean up | tra i 170 chili di rifiuti raccolti spuntano le siringhe usate

Domenica di lavoro per ripulire Villa Giustiniani, che ora torna a sembrare più ordinata e accogliente. Durante il giro tra i cespugli e i vialetti sono stati raccolti circa 170 chili di rifiuti, tra cui anche siringhe usate. La presenza di queste ultime alza il livello di preoccupazione, soprattutto perché mette ancora in evidenza il problema della tossicodipendenza nella zona. Una giornata di impegno che ha visto tanti volontari, ma che allo stesso tempo fa riflettere sulla difficoltà di garantire sicurezza e decoro in un’area pubblica

Una domenica dedicata all'ambiente, che riaccende però i riflettori su una piaga come la tossicodipendenza. È quanto emerge dal clean up organizzato all'interno di Villa Giustiniani, a Bari, nella mattinata dell'8 febbraio dall'associazione Plastic free Bari, che ha visto il coinvolgimento di

