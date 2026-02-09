Ostia Parco del Mare | presentato il progetto da 24 milioni

Ostia si prepara a cambiare volto con un nuovo progetto da 24 milioni di euro. Stamattina, presso l’Università Roma Tre, è stato presentato il Parco del Mare, un investimento che mira a riqualificare l’area e a dare nuova vita al lungomare. Il Partito Democratico capitolino sottolinea che si tratta di azioni concrete dopo anni di attese, con l’obiettivo di restituire centralità al mare di Roma.

Ostia, 9 febbraio 2026 – “ 24 milioni di investimento per il futuro di Ostia “. Il Parco del Mare, presentato stamattina presso la facoltà di Ingegneria Meccanica – Tecnologie per il Mare dell’Università Roma Tre, secondo il Partito Democratico capitolino arriva dopo anni di attese e indica «azioni concrete in grado di restituire centralità al mare di Roma». A dichiararlo, in una nota, è Yuri Trombetti, consigliere capitolino del Pd e presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale. Nel suo intervento, Trombetti sottolinea che il Parco del Mare non viene letto solo come un intervento fisico sul territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il progetto Bione, da 24 milioni di euro, ha fatto parlare di sé in modo inaspettato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

