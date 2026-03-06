Accoltella al sedere il coinquilino dopo il rifiuto di dargli soldi | lite in centro a Viterbo

In un appartamento nel centro storico di Viterbo, due coinquilini hanno avuto una lite che è culminata con una ferita da arma da taglio al sedere di uno di loro, dopo che quest’ultimo aveva rifiutato di consegnare dei soldi all’altro. L’incidente è avvenuto in seguito a una discussione nata dalla richiesta di denaro. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi del caso.

Lite tra coinquilini in un appartamento del centro storico di Viterbo finisce con una coltellata al sedere dopo il rifiuto a una richiesta di soldi. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi e ha richiesto l'intervento della polizia. Sul posto, in una via del centro, dopo una segnalazione al Numero unico di emergenza 112 su una lite in atto in un appartamento tra due persone, sono intervenuti gli agenti della squadra volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. I poliziotti, giunti tempestivamente, hanno individuato gli uomini sul ballatoio dello stabile. "Entrambi gravati da plurimi precedenti di polizia - vengono descritti dalla questura -, sono apparsi in stato di agitazione e confusione, con andatura barcollante e alito vinoso".

