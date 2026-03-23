O’Reilly suggella la gloria della Coppa EFL

2026-03-22 20:29:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Manchester City ha assicurato che non ci sarà alcuna quadrupla dell’Arsenal. Nico O’Reilly ha creato una favola a Wembley grazie alla sua doppietta nel secondo tempo che ha assicurato la vittoria della Coppa EFL al Manchester City che ha battuto l’Arsenal 2-0 in finale. Il City si è recato nella casa del calcio inglese nella rara posizione di sfavorito per il fiore all’occhiello di una competizione che ha dominato sotto Pep Guardiola, mentre la capolista Premier League dell’Arsenal sognava un primo trofeo importante dal 2020 e il primo passo verso un quadruplo senza precedenti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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