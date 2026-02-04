Formazioni delle semifinali della Coppa EFL squadre confermate per il ritorno della Coppa Carabao

Questa sera l’Arsenal e il Chelsea si sfideranno di nuovo all’Emirates Stadium per la semifinale della Coppa EFL. La partita è cruciale, perché entrambe le squadre vogliono passare il turno e continuare a sognare il trofeo. Dopo il primo match, i londinesi sono pronti a dare il massimo per ottenere il risultato che serve. La sfida promette emozioni e colpi di scena, e i tifosi sono già in fermento.

2026-02-03 21:55:00

Martedì, la capolista della Premier League, l'Arsenal e l'in forma Chelsea, riprenderanno la semifinale della Coppa EFL in una partita decisiva all'Emirates Stadium. I Gunners sono in testa alla classifica con sei punti di vantaggio e hanno vinto l'andata 3-2 a Stamford Bridge il 14 gennaio. Da allora i Blues hanno vinto tutte e cinque le partite in tutte le competizioni, parte di un inizio promettente per il nuovo allenatore Liam Rosenior.

