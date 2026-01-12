Bando del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga il sindacato | Irregolare un ufficio stampa senza iscrizione all’Ordine dei Giornalisti

Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi ha evidenziato irregolarità nel bando del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, relativo alla selezione di un Funzionario Specialista della Comunicazione. In particolare, si segnala che l’ufficio stampa coinvolto non risulta iscritto all’Ordine dei Giornalisti, sollevando dubbi sulla regolarità della procedura di selezione e sulla conformità alle norme di settore.

