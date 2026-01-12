Bando del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga il sindacato | Irregolare un ufficio stampa senza iscrizione all’Ordine dei Giornalisti
Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi ha evidenziato irregolarità nel bando del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, relativo alla selezione di un Funzionario Specialista della Comunicazione. In particolare, si segnala che l’ufficio stampa coinvolto non risulta iscritto all’Ordine dei Giornalisti, sollevando dubbi sulla regolarità della procedura di selezione e sulla conformità alle norme di settore.
Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi ha segnalato una criticità nel bando di concorso pubblico pubblicato dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la selezione di un “Funzionario Specialista della Comunicazione”. Si tratta di una posizione a tempo pieno e indeterminato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Parco Gran Sasso, bando comunicazione nel mirino del sindacato dei giornalisti - Secondo il sindacato, il bando presenta un’omissione rilevante perché, pur prevedendo mansioni riconducibili all’attività di ufficio stampa, non richiede tra i requisiti l’iscrizione all’Ordine dei Gi ... laquilablog.it
