Due consiglieri dell’Ordine dei giornalisti, Francesca Filippi e Giovanni Innamorati, hanno pubblicato sui social che il Consiglio nazionale dell’Ordine ha deciso di destinare 20mila euro all’associazione Articolo 21, che sostiene il No al referendum. La notizia ha fatto subito discutere, anche se poi il presidente dell’Ordine, Carlo Bartoli, ha smentito la cifra e ha chiarito che non ci sono stati fondi pubblici o contributi ufficiali destinati a questa associazione. La vicenda ha acceso un dibattito sulla trasparenza e

Nasce tutto da due post pubblicati in mattinata da due consiglieri dell’ordine nazionale dei giornalisti, Francesca Filippi e Giovanni Innamorati che nelle prime ore della mattinata scrivono lo stesso testo sui social: “ Ieri il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti (di cui faccio parte) ha deliberato di dare 20mila euro ad Articolo 21, che fa parte del Comitato della società civile per il NO al referendum. Su 57 presenti, io e altri 7 colleghi abbiamo votato contro, 3 si sono astenuti, 5 non hanno preso parte alle votazioni e 33 hanno votato sì. Al di là di come uno la pensi sul referendum è almeno inopportuno che un Ente pubblico che rappresenta tutti i giornalisti finanzi una parte politica durante la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dall’Ordine dei giornalisti 20mila euro all’associazione per il “No” al referendum. Bartoli smentisce ma conferma

L'Ordine dei giornalisti ha donato due spazi dedicati ai bambini, trasformando ambienti spesso associati a questioni legali in luoghi di incontro e crescita.

