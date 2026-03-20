Domenica In cambierà conduttore dopo l'addio di Mara Venier. Le tre opzioni più accreditate sono Francesca Fialdini, Alberto Matano e Stefano De Martino. La trasmissione si prepara a una nuova conduzione, con le scelte che saranno annunciate nelle prossime settimane. La decisione riguarderà il volto che prenderà il posto di Venier nel programma domenicale.

Domenica In cambierà la conduzione, ma chi è pronto a sostituire Mara Venier? Tre le ipotesi al vaglio: Francesca Fialdini, Alberto Matano e Stefano De Martino Una cosa è certa:Mara Venier non farà il prossimo anno Domenica In. E’ vero che lo dice ogni anno ma stavolta l’abbandono è certo. La conduttrice è stanca di continuare questa avventura e già quest’anno il format, in queste modalità, mostra segni di cedimento conascolti che non decollano. A questo punto va pensato a qualcuno che possa sostituire la conduttrice e, sebbene lei abbia fatto da anni un unico nome, ovvero quello diAlberto Matano, al vaglio ci sono anche altre ipotesi, come segnalato daFanpage. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenica In, chi sostituirà Mara Venier?

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