Il legale della famiglia di un bambino di soli due anni afferma che il piccolo non può affrontare un nuovo trapianto. La decisione arriva dopo che il bambino, già sottoposto a intervento il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito complicazioni a causa di un cuore gravemente danneggiato durante il trasporto. La vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso molte persone, si complica ulteriormente, sollevando interrogativi sulla gestione dei casi di emergenza negli ospedali.

La drammatica vicenda del bambino di poco più di due anni trapiantato lo scorso 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli con un cuore danneggiato durante il trasporto si arricchisce di un nuovo, preoccupante capitolo. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo paziente, il consulente medico legale che assiste i genitori sostiene che le attuali condizioni di salute del bambino non permetterebbero un nuovo trapianto. La famiglia, tuttavia, non intende arrendersi a questa valutazione e chiede che venga effettuata una perizia terza e indipendente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bambino con cuore danneggiato, parla il legale della famiglia: “Ora non può subire un nuovo trapianto”

Approfondimenti su bambino cuore

