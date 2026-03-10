Ora legale | Italia sposta Canada blocca per sempre

Il 28 marzo 2026 alle due di notte, l’Italia cambierà l’orario spostando le lancette in avanti di un’ora, come avviene ogni anno in questa data. Nel frattempo, in Canada il governo ha deciso di abolire definitivamente l’uso dell’ora legale. La modifica italiana prevede il consueto cambio biannale, mentre il Canada ha optato per un blocco permanente del cambio orario.

Il 28 marzo 2026, alle due del mattino, l’Italia sposterà le lancette in avanti di un’ora, mantenendo il rituale biennale che scandisce il passaggio tra stagioni. Mentre Roma e Milano si preparano a perdere sessanta minuti di sonno per guadagnare luce serale, la British Columbia nel Canada ha appena varato una decisione storica: fermare definitivamente i suoi orologi sull’ora legale permanente. Questa divergenza temporale evidenzia uno scenario globale frammentato, dove alcune nazioni come la Cina hanno già abolito il cambio da decenni, mentre altre, come la Groenlandia, hanno scelto recentemente di bloccare il meccanismo stagionale per motivi logistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

