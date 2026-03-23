Conto alla rovescia per l’arrivo dell’ora legale che scatterà tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo. Potrebbe essere l’ultima volta: è partito alla Camera l’iter parlamentare per la possibile introdurla in modo permanente in Italia. La commissione Attività produttive ha approvato l’avvio dell’indagine conoscitiva «sull’ impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori», presentata lo scorso novembre su impulso di Società italiana di medicina ambientale (Sima), Consumerismo No profit e del deputato Andrea Barabotti (Lega). Al termine, fissato per la fine di giugno, potrebbe anche essere deciso l’avvio di una prima fase sperimentale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ora legale, lancette in avanti tra sabato e domenica. Al via l’iter per renderla permanente

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