WhatsApp Web introduce chiamate e video | addio all’app desktop dopo 4 anni di attesa ecco cosa cambia

Dopo quasi un decennio di attesa, WhatsApp Web compie un passo che ridefinisce completamente la sua funzione. La versione accessibile direttamente dal browser inizia a ricevere il supporto per chiamate vocali e videochiamate, una funzionalità finora riservata esclusivamente alle app desktop per Windows e macOS e alle versioni mobile. Un cambiamento che sembra piccolo sulla carta, ma che nella pratica quotidiana elimina una delle limitazioni più frustranti per milioni di utenti. La novità è in fase di rilascio graduale e coinvolge, per ora, chi è iscritto al programma beta. Ma Meta ha già confermato che l’estensione a tutti gli utenti è questione di settimane. 🔗 Leggi su Screenworld.it

