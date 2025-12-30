Zepto verso Ipo da 1,2 miliardi | nel quick commerce indiano cresce timore bolla

Zepto, startup indiana operante nel settore del quick commerce, ha depositato in modo riservato la documentazione per un’IPO valutata circa 1,22 miliardi di dollari. La notizia ha suscitato attenzione nel mercato, sollevando preoccupazioni riguardo alla sostenibilità di questa crescita e al rischio di una possibile bolla nel segmento. La decisione di andare in borsa rappresenta un passo importante per l’azienda e per il settore in rapido sviluppo in India.

La startup indiana del quick commerce Zepto ha depositato in modo confidenziale la documentazione per un'offerta pubblica iniziale da 110 miliardi di rupie, pari a circa 1,22 miliardi di dollari. La notizia è arrivata da un avviso pubblico diffuso dalla società, che ha scelto la procedura riservata mantenendo privati i dettagli del prospetto. Nell'ultimo round di finanziamento, chiuso a ottobre, Zepto era stata valutata 7 miliardi di dollari. L'operazione arriva in una fase di forte fermento per il commercio online alimentare in India, un mercato che secondo Redseer potrebbe raggiungere un valore di circ a 24 miliardi di dollari entro il 2025.

