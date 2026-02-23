Enel investimenti per 53 miliardi nel periodo 2026-2028
Enel ha annunciato investimenti per circa 53 miliardi di euro tra il 2026 e il 2028, causati dalla volontà di potenziare le reti e le fonti rinnovabili. L’azienda pianifica di aumentare la capacità di produzione di energia pulita e di modernizzare le infrastrutture esistenti. Questi fondi saranno destinati a progetti concreti come nuove centrali e reti intelligenti. La strategia punta a rafforzare la posizione nel settore energetico europeo.
Ammontano a circa 53 miliardi di euro gli investimenti che Enel prevede nel periodo 2026-2028. È quanto indica il gruppo nel piano strategico dei prossimi due anni che oggi viene presentato nel Capital market day. Gli investimenti sono in aumento di dieci miliardi rispetto al piano precedente «con l’obiettivo di accelerare la crescita del gruppo con focus sulle geografie più dinamiche», spiega la società. Oltre 26 miliardi saranno destinati al Business Integrato, di cui 20 miliardi nelle Rinnovabili e oltre 26 miliardi nelle Reti, di cui circa il 55% in Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
