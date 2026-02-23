enel investimenti per 53 miliardi nel periodo 2026 2028

Enel ha annunciato investimenti per circa 53 miliardi di euro tra il 2026 e il 2028, causati dalla volontà di potenziare le reti e le fonti rinnovabili. L’azienda pianifica di aumentare la capacità di produzione di energia pulita e di modernizzare le infrastrutture esistenti. Questi fondi saranno destinati a progetti concreti come nuove centrali e reti intelligenti. La strategia punta a rafforzare la posizione nel settore energetico europeo.