GROSSETO "Traversando la Maremma". Con questo sonetto nel 1885 il Carducci diede descrizione del ‘profumo della maremma’, della sua esperienza personale in questa meravigliosa terra, amara, aspra e coinvolgente. Con l’iniziativa ‘ Old Wild Maremma ’ il centro storico è tornato a vivere in nome della tradizione con una vera festa in maschera che ha coinvolto tantissimi cittadini maremmani. Già dalla mattina erano in corso i preparativi ‘a tema’ con tante presse di paglia per evocare lo stile ‘country’. Dopodiché, con le vie del ‘salotto buono’ della città sistemate per la festa, durante il pomeriggio l’affluenza è cominciata ad arrivare, grazie anche ad un grande richiamo che a quanto sembra, è d’effetto e d’affezione per le persone: i cavalli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Old Wild Maremma. Successo insperato. Il centro rivive grazie alle tradizioni

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