Blue Lock è una serie che continua a ottenere attenzione anche con l’arrivo della seconda stagione nel 2024. Nonostante alcune divisioni di opinione tra i fan, la popolarità del titolo rimane elevata. Questo interesse testimonia il forte impatto di Blue Lock nel panorama degli anime, mantenendo vivo l’interesse pubblico e generando attesa per le prossime novità, come il primo poster del live-action.

Nonostante la seconda stagione dell’anime, uscita nel 2024, abbia diviso il pubblico, la popolarità di Blue Lock continua a crescere senza segni di rallentamento. Il manga, pubblicato per la prima volta nel 2018, è diventato una delle serie più vendute di sempre, superando 50 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. Fin dal suo debutto, Blue Lock ha collezionato successi importanti: nel 2021 ha vinto il 45° Kodansha Manga Award nella categoria sh?nen e, dopo l’uscita dell’anime nel 2023, è stato il manga più venduto dell’anno, superando colossi come Jujutsu Kaisen e One Piece. L’opera, scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yusuke Nomura, è tuttora in corso e viene pubblicata settimanalmente su Weekly Shonen Magazine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Svelato il primo poster del live-action di Blue Lock!

Approfondimenti su Blue Lock

Ultime notizie su Blue Lock

