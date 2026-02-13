‘Spider Noir’ | svelato il trailer della serie live-action con Nicolas Cage

Prime Video ha svelato il teaser trailer ufficiale e la data di uscita di Spider Noir, la nuova straordinaria serie con Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in una serie tv, che debutterà in tutto il mondo il 27 maggio 2026. Prodotta da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video, l’attesissima serie arriverà negli Stati Uniti il 25 maggio su MGM+, mentre tutti gli episodi saranno disponibili a livello globale su Prime Video dal 27 maggio. Per offrire un’esperienza di visione unica nel suo genere, Spider-Noir sarà disponibile in streaming in due modalità, “ Autentico Bianco e Nero ” e “ True-Hue Full Color ”, consentendo al pubblico di scegliere se guardare la serie in bianco e nero o a colori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

