Alfabetizzazione digitale il Comune di Limatola promuove il corso gratuito 

Il Comune di Limatola ha deciso di offrire un corso gratuito di alfabetizzazione digitale per rispondere alla crescente richiesta di competenze informatiche. La causa nasce dalla necessità di aiutare i cittadini a usare meglio smartphone e computer, strumenti fondamentali oggi. Il corso, rivolto a tutte le età, prevede lezioni pratiche e supporto continuo. La partecipazione permette di acquisire abilità utili nella vita di tutti i giorni. Le iscrizioni sono già aperte.

La cultura informatica e digitale quale strumento per vivere in modo piu? semplice e dinamico la quotidianita?. Aiutando chi ancora si sente un po' "indietro" nelle specifiche competenze. Nasce da questi presupposti il " Corso gratuito di alfabetizzazione digitale" promosso dal Comune di Limatola e, in particolare, dal Presidente del Consiglio comunale Filomena Marotta e dai ragazzi del Servizio civile. Sei lezioni gratuite dedicate che saranno tenute dai volontari con approfondimenti particolari su quelli che sono aspetti piu? vivi e "concreti". Per la precisione, gli argomenti delle singole lezioni – che si svilupperanno presso la Sala consiliare del Municipio cittadino – saranno i seguenti.

Ultimi giorni per iscriversi al Corso di Alfabetizzazione digitale alla Biblioteca di Civitella

