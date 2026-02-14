Pixel aiuta a fermare il doomscrolling sui social con questa funzione poco nota
Pixel introduce una funzione poco nota per combattere il doomscrolling sui social. Questa novità permette agli utenti di limitare le distrazioni, impostando parametri specifici per notifiche e applicazioni. Un esempio concreto è la possibilità di bloccare le notifiche durante le ore di lavoro o di studio, aiutando così a mantenere la concentrazione.
Una riflessione pratica sull’uso del telefono: l’attenzione è rivolta a come le pixel modes possano contenere le distrazioni e ridurre il tempo trascorso sullo schermo, offrendo un controllo mirato su notifiche e applicazioni. L’analisi mette in evidenza come una gestione oculata delle impostazioni possa sostanzialmente modificare l’esperienza quotidiana, favorendo una certa razionalità digitale senza rinunciare alle comunicazioni importanti. pixel modes: ridurre tempo sullo schermo e distrazioni. Le Modalità Pixel permettono di definire orari, contatti autorizzati e app consentite, creando scenari specifici per lavoro, sport o riposo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
