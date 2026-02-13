Italia-Africa Meloni | Con il Piano Mattei nuova pagina delle nostre relazioni Mobilitati miliardi di euro in 2 anni

Il presidente Meloni ha annunciato che il Piano Mattei ha visto un forte incremento, trasformandosi in una collaborazione internazionale. La causa di questa crescita è la decisione di mobilitare miliardi di euro in soli due anni. Meloni ha spiegato che ora il piano non rappresenta più solo un'iniziativa italiana, ma un progetto di cooperazione tra diversi paesi africani ed europei. Per rafforzare questa alleanza, sono stati firmati nuovi accordi commerciali e investimenti concreti in infrastrutture.

«Abbiamo fatto crescere il Piano Mattei così tanto che oggi non è più visto come una strategia italiana, ma come una sinergia di respiro internazionale». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di apertura del secondo vertice Italia-Africa, ad Addis Abeba. Meloni ad Addis Abeba per il Piano Mattei «Due anni fa, quando ho avuto l'onore di ospitarvi a Roma abbiamo assunto un impegno molto ambizioso, ossia scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni, costruire un modello di cooperazione fondato su fiducia e rispetto reciproco, una cooperazione da pari a pari lontana da qualsiasi tentazione predatoria e dall'approccio paternalistico che per lungo tempo ha distorto rapporti fra Africa, Europa, Occidenti, e ha spesso impedito alle nostre nazioni di comprendere le straordinarie qualità e potenzialità dei popoli africani», ha sostenuto la premier parlando del Piano Mattei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

