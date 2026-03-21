A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle nuove indicazioni per la scuola primaria, sono state rese note anche quelle dedicate ai licei. Tra le novità, l’introduzione dell’insegnamento di intelligenza artificiale e una maggiore attenzione alla lingua italiana. Inoltre, la geografia tornerà a essere materia autonoma, con un ruolo più definito nel curriculum degli studenti.

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle “Nuove indicazioni per il curricolo della scuola primaria”, già sono pronte quelle per i licei. La rivoluzione targata Valditara non si ferma: lunedì la Commissione guidata dalla professoressa Loredana Perla, direttrice del dipartimento di Scienze della formazione e ordinario di didattica e pedagogia speciale all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, consegnerà al ministro dell’Istruzione il lavoro fatto da mesi da oltre 130 persone tra accademici, docenti e dirigenti scolastici. Tra le novità: la possibilità di svolgere la formazione scuolalavoro all’estero; l’insegnamento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrivano le nuove indicazioni per i licei: intelligenza artificiale e spazio all’italiano. La geografia tornerà materia autonoma

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