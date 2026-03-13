Informatica già alla Primaria e prime competenze sull’Intelligenza Artificiale Cosa prevedono le Nuove indicazioni nazionali

Le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione sono state adottate con il decreto ministeriale del 9 dicembre 2025. Tra le novità principali, si prevede l’introduzione di nozioni di informatica già alla scuola primaria e l’insegnamento di competenze di base sull’Intelligenza Artificiale. Le linee guida aggiornano gli obiettivi educativi per il primo ciclo di istruzione.

Le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, adottate con il decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, rafforzano in modo significativo il ruolo delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nel percorso formativo degli studenti.

