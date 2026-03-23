Sono già partiti i festeggiamenti per la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Lo scrutinio va avanti senza sosta ma la strada è tracciata. Dai magistrati ai politici di sinistra, i brindisi sono già scattati. Basti pensare alla festa in corso nella saletta dell'Anm del tribunale di Napoli, dove una cinquantina di toghe - compreso il pg presso la Corte d'Appello Aldo Policastro - si sono radunate sulle note di "Bella ciao".E non solo: secondo quanto riportato dall'Adnkronos, avrebbero intonato cori contro Giorgia Meloni come "chi non salta Meloni è". Non sono mancate le bottiglie di champagne, naturalmente. Baldoria anche al Palazzo di giustizia di Milano, dove nella sala della sezione meneghina dell'Anm si sono radunati molti magistrati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nuova primavera per il Paese". I sindacati rossi sul carro del vincitore

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