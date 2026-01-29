Il patron del Carnevale | Tutti insieme sul carro la festa non morirà mai
Cento si prepara a vivere il suo Carnevale, con carri, coriandoli e tanta allegria. Ivano Manservisi, il volto storico dell’evento, assicura che la festa continuerà, e invita tutti a partecipare sul carro, perché il Carnevale non morirà mai.
CENTO (Ferrara) Coriandoli, carri e divertimento sonoalle porte e Ivano Manservisi, storico organizzatore del Cento Carnevale d’Europa e figura di riferimento nel mondo carnascialesco, è uno dei maggiori conoscitori di carnevale in Italia. Domenica si comincia a Cento, la festa può avere inizio Quanto è cambiato il Carnevale in Italia? "Fin a un po’ di anni fa sembrava una cosa sopita, calma, tranquilla, come se il carnevale avesse già fatto il suo tempo. Invece no: la gente lo ama ancora ed è tornato a essere un punto importante nella vita sociale. È diventato evidente che il carnevale ha ancora un ruolo centrale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
