Nuova Peugeot 208 2026 | addio al motore maledetto arriva il Turbo 100?

Il tre cilindri PureTech ha fatto la storia di Peugeot — nel bene e nel male. Eletto “Engine of the Year” per tre anni consecutivi, è stato anche protagonista di una delle crisi di affidabilità più discusse degli ultimi dieci anni: cinghia di distribuzione a bagno d’olio che si deteriorava, consumi anomali di olio, richiami a catena. Milioni di proprietari coinvolti in tutta Europa. Ora Peugeot volta pagina. Il nuovo Turbo 100 debutta sulla 208 a partire da marzo 2026, e su tutte le 2008 da maggio. Non è un aggiornamento: è un motore riprogettato al 70%. Cosa cambia rispetto al PureTech. La differenza più importante è una: via la cinghia a bagno d’olio, dentro una catena di distribuzione tradizionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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