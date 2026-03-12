Novità per il Percorso Verde Al via i lavori per 157mila euro | Nuova fruibilità all’area

Il Comune ha avviato lavori per un importo di 157mila euro lungo il Percorso Verde che si estende lungo il Tescio. Dopo la raccolta firme e le richieste da parte delle forze politiche, l’amministrazione ha annunciato l’inizio degli interventi per migliorare l’accessibilità dell’area. I lavori sono stati programmati per consentire una fruizione più facile e sicura del percorso.

Percorso Verde lungo il Tescio, qualcosa si muove, dopo la raccolta firme e anche gli interventi delle forze politiche: il Comune ha annunciato lavori per 157.000 euro, che prenderanno il via ad aprile. Le opere riguarderanno il tratto sud, a confine con il Comune di Bastia, dove il Tescio costeggia via dell’Isola Romana – zona isola ecologica e canile – sino all’altezza via Ospedale delle Pareti, lungo un itinerario molto frequentato per passeggiate e attività sportiva. Il percorso ha riportato seri danni a seguito delle esondazioni del Tescio nel giugno 2023, che ha compromesso in vari punti il tracciato, le staccionate di protezione e parte degli arredi urbani e ha portato alla chiusura, con ordinanza comunale, del tratto sino a Ponte san Vitturino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

