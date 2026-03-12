Novità per il Percorso Verde Al via i lavori per 157mila euro | Nuova fruibilità all’area

Il Comune ha avviato lavori per un importo di 157mila euro lungo il Percorso Verde che si estende lungo il Tescio. Dopo la raccolta firme e le richieste da parte delle forze politiche, l’amministrazione ha annunciato l’inizio degli interventi per migliorare l’accessibilità dell’area. I lavori sono stati programmati per consentire una fruizione più facile e sicura del percorso.

Percorso Verde lungo il Tescio, qualcosa si muove, dopo la raccolta firme e anche gli interventi delle forze politiche: il Comune ha annunciato lavori per 157.000 euro, che prenderanno il via ad aprile. Le opere riguarderanno il tratto sud, a confine con il Comune di Bastia, dove il Tescio costeggia via dell’Isola Romana – zona isola ecologica e canile – sino all’altezza via Ospedale delle Pareti, lungo un itinerario molto frequentato per passeggiate e attività sportiva. Il percorso ha riportato seri danni a seguito delle esondazioni del Tescio nel giugno 2023, che ha compromesso in vari punti il tracciato, le staccionate di protezione e parte degli arredi urbani e ha portato alla chiusura, con ordinanza comunale, del tratto sino a Ponte san Vitturino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Novità per il Percorso Verde. Al via i lavori per 157mila euro: "Nuova fruibilità all’area" Articoli correlati Leggi anche: Nasce un nuovo spazio verde sopra le Mura, con percorso pedonale-ciclabile e area fitness Lavori in A13, chiuso un tratto e l'area di servizio: il percorso alternativo (obbligatorio)Chiusura notturna in programma sulla A13 Bologna-Padova per lavori di ammodernamento infrastrutturale. Una selezione di notizie su Percorso Verde Discussioni sull' argomento Novità per il Percorso Verde. Al via i lavori per 157mila euro: Nuova fruibilità all’area; PM10: nessuna allerta - colore verde a partire dal 7 marzo 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Marzo 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Al GC Varese Corso di formazione per Addetti alla Manutenzione dei Percorsi di Golf. Percorso Verde di Assisi. Raccolta firme per il rilancioIl sentiero che costeggia il Tescio è chiuso dall’alluvione del giugno 2023. Mobilitazione on line contro l’abbandono: Serve una riqualificazione. lanazione.it L'assessore Mannarino: "Un passo concreto nel percorso di riqualificazione del verde pubblico" - facebook.com facebook A @Presa_Diretta il percorso della #Svezia verso l'acciaio verde con @SSAB_AB , industria leader nella produzione di acciai che hanno praticamente zero emissioni fossili di CO2, contribuendo a costruire un mondo più sostenibile. x.com