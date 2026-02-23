Bassa Valle da applausi | weekend perfetto e secondo FIB Top Team della stagione

La squadra valdostana ha ottenuto due vittorie decisive nel weekend, grazie a un’ottima performance in campo e alla determinazione delle giovani protagoniste. La causa di questo successo risiede nella preparazione e nel lavoro di squadra, che hanno portato a un miglioramento evidente. Con questi risultati, la formazione riapre la corsa alla vetta e si avvicina alle Final Four. La fase finale si avvicina, e la squadra guarda con fiducia alle prossime sfide.

Secondo FIB Top Team dell'anno per la Bassa Valle grazie a un fine settimana perfetto che ha riaperto la corsa al primo posto a una sola giornata dal termine della regular season. Otto punti conquistati nel doppio turno (12ª e 13ª giornata), due vittorie pesanti – 22-2 contro Cussignacco e 17-7 nello scontro diretto con la capolista Noventa – e la conferma di un gruppo capace di crescere nel momento decisivo dell'anno. "Le nostre giovanissime si sono comportate molto bene. Ottimo l'esordio di Nicole – ha sottolineato il tecnico Andrea Péaquin –. La sua prestazione, come quella delle compagne, rappresenta uno degli aspetti più positivi di questo fine settimana per noi ricco di soddisfazioni".