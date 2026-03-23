Notte delle stelle il 26 marzo | la congiunzione Luna-Giove visibile anche da Roma

È in arrivo una notte magica, nella quale il cielo sembra essere pronto a mettersi in scena, regalando uno spettacolo raro e affascinante. Il 26 marzo sarà una di quelle occasioni in cui vale la pena alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere. Tra pianeti luminosi e giochi di luce celeste, l’evento promette di catturare l’attenzione anche degli osservatori meno esperti, offrendo un momento suggestivo visibile anche dalla città. A Roma sta per arrivare una “notte delle stelle” che ci offrirà anche un altro spettacolo celeste: la congiunzione tra la Luna e Giove! LEGGI ANCHE: Le «istantanee sonore» di Gian Marco Ciampa Il “bacio” tra Luna e Giove: cosa accadrà nel cielo di Roma il 26 marzo. 🔗 Leggi su Funweek.it

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