Notte delle stelle il 26 marzo | la congiunzione Luna-Giove visibile anche da Roma

Da funweek.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in arrivo una notte magica, nella quale il cielo sembra essere pronto a mettersi in scena, regalando uno spettacolo raro e affascinante. Il 26 marzo sarà una di quelle occasioni in cui vale la pena alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere. Tra pianeti luminosi e giochi di luce celeste, l’evento promette di catturare l’attenzione anche degli osservatori meno esperti, offrendo un momento suggestivo visibile anche dalla città. A Roma sta per arrivare una “notte delle stelle” che ci offrirà anche un altro spettacolo celeste: la congiunzione tra la Luna e Giove! LEGGI ANCHE: Le «istantanee sonore» di Gian Marco Ciampa Il “bacio” tra Luna e Giove: cosa accadrà nel cielo di Roma il 26 marzo. 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli correlati

Luna e Giove in congiunzione: trekking sotto il cielo di Monte CatalfanoUn pomeriggio e una serata immersi nella natura selvaggia di Monte Catalfano, quando la luce del giorno sfuma lentamente nella notte e il cielo...

Un inizio dell'anno spettacolare in cielo, fotografata la congiunzione tra Giove e LunaIl nuovo anno inizia con un evento spettacolare in cielo, la congiunzione tra Giove e Luna fotografata il 2 gennaio mezzanotte e 55 minuti a...

Contenuti e approfondimenti su Notte delle stelle il 26 marzo la...

Temi più discussi: Tra pochi giorni ci aspetta un romantico bacio tra le stelle, non manchiamo!; Cielo di Marzo 2026 - Commissione Divulgazione; Brillante Stella Accanto alla Luna: Quale Pianeta È Vicino alla Luna Stasera?; Sidereus Nuncius: il libro che cambiò il modo di guardare il cielo.

luna giove notte delle stelle ilTra pochi giorni ci aspetta un romantico bacio tra le stelle, non manchiamo!Un bacio tra le stelle è quello che ammireremo la sera del 26 marzo: dopo il tramonto, il cielo ci regalerà infatti una romantica concentrazione di pianeti e stelle, tra cui spicca la congiunzione L ... greenme.it

Nel cielo un bacio celeste: la Luna e Giove si incontrano. Il fenomeno visibile anche in PugliaQuesta sera, poco dopo il tramonto, il cielo italiano regalerà uno spettacolo unico: la Luna e Giove appariranno vicinissimi, dando vita a un suggestivo bacio celeste. Ad accompagnarli le stelle ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.