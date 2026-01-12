Luna e Giove in congiunzione | trekking sotto il cielo di Monte Catalfano

Un pomeriggio e una serata dedicati a un trekking a Monte Catalfano, osservando la congiunzione tra Luna e Giove. Un’occasione per apprezzare la bellezza della natura e il cielo stellato, in un ambiente selvaggio e tranquillo. L’esperienza permette di vivere un momento di relax e contemplazione, lontano dal caos quotidiano, sotto un cielo che si trasforma al calare del sole.

Un pomeriggio e una serata immersi nella natura selvaggia di Monte Catalfano, quando la luce del giorno sfuma lentamente nella notte e il cielo diventa protagonista. Cammineremo lungo sentieri panoramici affacciati sul Golfo, accompagnati dal profumo della macchia mediterranea e dai colori del.

Prima iniziativa del 2026 per i gruppi Luna e Giove... Tombolata presso l'Oratorio di Pescarenico, un'occasione per ritrovarsi dopo la pausa festiva e augurarsi un buon inizio - facebook.com facebook

#Europa, la luna di Giove, potrebbe essere geologicamente inattiva, e dunque incapace di fornire l’energia chimica necessaria per sostenere la vita nell’immenso oceano di acqua liquida nascosto sotto la sua superficie ghiacciata. @WashU @NatureComms x.com

