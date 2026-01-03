Un inizio dell' anno spettacolare in cielo fotografata la congiunzione tra Giove e Luna

All'inizio del 2024, il cielo si è illuminato con un evento astronomico significativo: la congiunzione tra Giove e la Luna, immortalata il 2 gennaio a Cesenatico. L'astrofotografa Lia Briganti ha catturato questa suggestiva immagine dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico, alle 00:55. Un momento di grande interesse per gli appassionati di astronomia, che ha offerto uno spettacolo visibile anche ad occhio nudo.

Il nuovo anno inizia con un evento spettacolare in cielo, la congiunzione tra Giove e Luna fotografata il 2 gennaio mezzanotte e 55 minuti a Cesenatico da Lia Briganti, fotografa ed astrofotografa, dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico. "Nonostante qualche nuvola passeggera -.

