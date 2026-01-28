La storia del mondo in 90 minuti all' auditorium di Precenicco

Questa sera all'auditorium di Precenicco si è tenuto uno spettacolo singolare. Guido Damini ha portato in scena una

Guido Damini, per il tour 2025-2026, ha girato mezza Italia, realizzando un vero e proprio match teatrale che condensa tutta la storia del mondo in una partita di 90 minuti, come fosse un incontro di calcio. Sabato 7 febbraio sarà a Precenicco, nell'auditorium comunale, alle 21.00. L' intera storia dell'umanità in 90 minuti è uno spettacolo ironico e brillante, che attraversa la storia dell’umanità con ritmo, intelligenza e una buona dose di sarcasmo. Il primo tempo si apre con la “Vaccocrazia”, dove si esplora come l’alleanza tra uomo e vacca, un curioso sodalizio, reso possibile solo dall’ossessione, tutta femminile, per i cuccioli pucciosi, senza la quale non saremmo mai riusciti ad addomesticare i primi animali e a sviluppare le prime civiltà con la “C” maiuscola.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Precenicco Guido Damini

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Precenicco Guido Damini

Argomenti discussi: La storia di Simone Avataneo, l’ingegnere che si è licenziato per girare il mondo in bici; La storia di Andry, in fuga dal Venezuela; Presentazione del libro Il giro del mondo in 34 montagne. Storia, miti e imprese sulle vette; Mi prendo il mondo.

Un 46enne fa la storia Ecco come un uomo scala le montagne più alte del mondo senza le gambeHari Budha Magar ha perso entrambe le gambe, ma non il suo sogno: otto anni dopo l'incidente è riuscito a scalare tutte le sette vette continentali, raggiungendo una pietra miliare nella storia dell'a ... bluewin.ch

La storia di Micol Ballerin, trent’anni e (quasi) 100 Paesi del mondo visitatiDestinazioni turistiche sempre troppo simili, le stesse foto sui social nei soliti luoghi, pratiche omologate e una certa standardizzazione tra globalizzazione e fattori di overtourism. Il turismo sta ... ilrestodelcarlino.it

Una storia incredibile: scappata il 31 dicembre dal giardino, la cagnolina Edvige è tornata a casa da sola dopo 25 giorni trascorsi nel bosco, al freddo e in mezzo alla neve Leggi l’articolo tinyurl.com/ypz35ddd - facebook.com facebook