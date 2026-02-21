Giustizia al voto | Nordio sfida l’opposizione il referendum

Nordio ha presentato a Forlì la proposta di riforma della giustizia, sostenendo che il voto popolare possa rendere il sistema più efficace. Durante l'incontro, ha sottolineato come questa modifica possa coinvolgere direttamente i cittadini nelle decisioni chiave, attirando l’attenzione sulla necessità di rinnovare le istituzioni. Tuttavia, alcuni critici esprimono dubbi sulla reale efficacia di questa proposta. La discussione continua tra sostenitori e oppositori, con un fronte aperto di opinioni.

Nordio a Forlì: La Riforma della Giustizia al Voto Popolare, tra Appelli al Sì e Dubbi sull’Opposizione. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha lanciato un appello al voto da Forlì, sostenendo la riforma costituzionale in materia di giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L’iniziativa, tenutasi nel salone comunale di Forlì, ha la partecipazione di diverse figure di Fratelli d’Italia e del mondo legale. Tra i presenti, la deputata Alice Buonguerrieri, rappresentanti dei Comitati Camere penali e giovani avvocati, e il coordinatore provinciale del Comitato Sì riforma. L’incontro è stato moderato da Silvia Zoli, responsabile del Dipartimento giustizia di Fratelli d’Italia, e ha registrato la presenza del sindaco Gian Luca Zattini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giustizia al voto: Meloni sfida l’opposizione, riforma CSM sottoIl governo di Meloni ha deciso di approvare la riforma del CSM, sfidando l’opposizione che chiede di rinviare il voto.

Giustizia al voto: Meloni sfida il Parlamento con un referendumGiorgia Meloni ha deciso di coinvolgere direttamente i cittadini sulla riforma della giustizia, ritenendo il sistema attuale troppo lento e complicato.

Intervista esclusiva al Ministro della Giustizia CARLO NORDIO - Speciale REFERENDUM

Argomenti discussi: Referendum, Nordio: Con il sì salterà il sistema delle correnti in magistratura; Scegliere di votare sì o no al referendum Giustizia non è una questione di tifo; Nordio: 'Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso Csm'. Ira dell'Anm; Nordio e le sue uscite infelici: così il ministro diventa testimonial del No.

