Il movimento del Popolo siciliano lancia la campagna per il diritto al non voto sul referendum

Il movimento del Popolo Siciliano, guidato da Tony Guarino, ha annunciato l’avvio di una campagna per il “diritto al non voto” in vista del referendum nazionale sulla separazione delle carriere nella magistratura. La richiesta si rivolge ai cittadini che desiderano esprimere il proprio disaccordo attraverso il non voto. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull’argomento e a promuovere la partecipazione consapevole.

Il movimento del Popolo Siciliano, guidato da Tony Guarino, ha annunciato l’avvio della sua campagna per il “diritto al non voto” in occasione del referendum nazionale sulla separazione delle carriere nella magistratura. La posizione del movimento Secondo Tony Guarino, il referendum sarebbe stato deciso dai partiti nazionali senza un reale coinvolgimento dei cittadini. “Non è stato chiesto il parere del popolo, come invece dovrebbe avvenire”, ha dichiarato. “Questa scelta arriva da maggioranza e opposizione, non dalla volontà popolare”. Il movimento sostiene che, qualunque sia l’esito del voto, per i siciliani non cambierebbe nulla. Guarino critica sia l’attuale sistema giudiziario sia la riforma proposta, ritenuta un possibile peggioramento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Voto a 16 anni, + Europa lancia campagna per modificare l'articolo 48 della Costituzione. Obiettivo: estendere il diritto elettorale in vista delle politiche 2027Riccardo Magi ha presentato alla Camera una campagna-appello per estendere il diritto di voto ai sedicenni.

