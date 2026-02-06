Dopo la prova di discesa, Federica Brignone si presenta con un sorriso e un atteggiamento positivo. La sciatrice italiana dice di sentire ancora dolore alla gamba, ma si dice in buona forma fisica. “C’è ancora molto da lavorare, ma che bello essere qui”, afferma, consapevole dei passi avanti fatti e pronta a migliorare ancora. La sua stagione è appena iniziata, e l’obiettivo è tornare a correre a tutta.

Prova di discesa libera sull'Olympia delle Tofane, che tra due giorni ospiterà la gara. Prima dell'interruzione per nebbia, è riuscita a scendere Federica Brignone, che ha chiuso in 1'40''66, senza forzare troppo. Dopo la discesa, ecco le sue impressioni: "Sulla pista è stato fatto un lavoro incredibile vista la neve degli ultimi giorni. Ovviamente c'è ancora molto da fare: ci sono tanti salti e movimenti del terreno. Io ho cercato di essere morbida e prendere confidenza, fare qualche curva bene. Devo lavorare sulla velocità, ma rispetto a due settimane fa è andata decisamente meglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone dopo la prova di discesa: "C'è ancora molto da fare, ma che bello essere qui"

Approfondimenti su Brignone Discesa

La prima prova di discesa femminile a Cortina è stata annullata.

La prima prova di discesa femminile a Cortina 2026 si è svolta con molte difficoltà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Brignone Discesa

Argomenti discussi: Brignone nella 'sua' Crans-Montana per l'amata velocità: 'Non avevo tanta fiducia, ma in prova mi sono divertita'; Cancellata la seconda prova femminile a Crans Montana. La discesa di venerdì sarà accorciata; Prova discesa libera: Ortlieb la più veloce, Brignone tranquilla; A che ora parte Federica Brignone oggi, seconda prova discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming.

Federica Brignone prova la pista nonostante i rischi: come sta prima della discesa olimpicaINVIATO A MILANO - Federica Brignone non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi anche se la prima prova di discesa libera le ha dato qualche segnale incoraggiante. La sciatrice azzurra oggi è scesa abbast ... corrieredellosport.it

Brignone dopo la prova di discesa: C'è ancora molto da fare, ma che bello essere quiL'azzurra: Sento ancora dolore alla gamba, ma ho una buona forma fisica. Devo lavorare sulla velocità, ma va molto meglio rispetto a due settimane fa. Se farò la discesa? Non ho ancora deciso ... msn.com

Milano Cortina: Brignone, un ritorno che vale come un oro. Dalla Tigre, portabandiera ai Giochi, uno straordinario esempio di resilienza e di sacrificio: è riuscita a recuperare per le Olimpiadi dopo il gravissimo infortunio patito dieci mesi fa a Moena #Brignone facebook

Sci, #Brignone: sesto posto al rientro in #Gigante Duecentonovantadue giorni dopo il grave infortunio subito, Federica Brignone è tornata a disputare una gara di Coppa del Mondo di sci chiudendo al sesto posto il gigante di Plan de Corones. x.com