Brignone dopo la prova di discesa | C' è ancora molto da fare ma che bello essere qui

Dopo la prova di discesa, Federica Brignone si presenta con un sorriso e un atteggiamento positivo. La sciatrice italiana dice di sentire ancora dolore alla gamba, ma si dice in buona forma fisica. “C’è ancora molto da lavorare, ma che bello essere qui”, afferma, consapevole dei passi avanti fatti e pronta a migliorare ancora. La sua stagione è appena iniziata, e l’obiettivo è tornare a correre a tutta.

Prova di discesa libera sull'Olympia delle Tofane, che tra due giorni ospiterà la gara. Prima dell'interruzione per nebbia, è riuscita a scendere Federica Brignone, che ha chiuso in 1'40''66, senza forzare troppo. Dopo la discesa, ecco le sue impressioni: "Sulla pista è stato fatto un lavoro incredibile vista la neve degli ultimi giorni. Ovviamente c'è ancora molto da fare: ci sono tanti salti e movimenti del terreno. Io ho cercato di essere morbida e prendere confidenza, fare qualche curva bene. Devo lavorare sulla velocità, ma rispetto a due settimane fa è andata decisamente meglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

