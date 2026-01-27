bergamo in 3 anni spesi 31 milioni per le palestre comunali ma ancora molto da fare

Negli ultimi tre anni, Bergamo ha investito 31 milioni di euro nelle palestre comunali, combinando risorse proprie e fondi del PNRR. Nonostante gli sforzi, alcuni progetti, come l’impianto al Campo di Marte, richiedono ancora tempi più lunghi per essere completati. Questa situazione riflette la volontà dell’amministrazione di migliorare le strutture sportive cittadine, anche se alcune opere sono ancora in fase di sviluppo.

SPORT. Gli investimenti tra risorse proprie e fondi del Pnrr. Tempi lunghi per l’impianto al Campo di Marte. A breve la Mazzi-Calvi. Le palestre comunali, scolastiche e non, spesso con patrimonio edilizio complesso e datato, sono oggi uno degli snodi più rilevanti delle politiche educative e sportive cittadine. Nell’ultimo triennio, Bergamo ha investito oltre 31 milioni di euro, tra risorse comunali e fondi Pnrr. Con l’avvicinarsi di Bergamo Città Europea dello Sport 2027, il patrimonio delle palestre comunali assume un valore ancora più strategico, soprattutto in una città che, almeno per ora, non dispone di un vero e proprio palazzetto dello sport. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Approfondimenti su Bergamo Palestre

Ultime notizie su Bergamo Palestre

