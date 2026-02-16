La Penna minacce di morte all' arbitro di Inter-Juventus Lui denuncia alla polizia che gli consiglia di non uscire di casa
L’arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, e questo lo ha spinto a rivolgersi alla polizia. La denuncia arriva in un momento difficile, perché le minacce sono arrivate subito dopo il fischio finale e lo hanno lasciato preoccupato. La polizia gli ha consigliato di evitare di uscire di casa per sicurezza.
Non sono state ore facili per l’arbitro La Penna quelle del post derby tra Inter e Juventus a San Siro. Prima l’errore dell’espulsione per il rosso (doppio giallo) di Kalulu per un fallo mai avvenuto su Bastoni, poi il duro faccia a faccia con Damien Comolli e la reazione di Giorgio Chiellini nel tunnel dello stadio. Infine, le minacce. Il giorno dopo il derby d’Italia, l’arbitro La Penna lo ha trascorso a raccogliere materiale e ha sporto denuncia alla polizia postale che ha avviato un'indagine. Preoccupato per l’incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole. Le minacce via social. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Kalulu e Bastoni hanno ricevuto minacce di morte dall'arbitro La Penna, che ha deciso di denunciarle pubblicamente.
