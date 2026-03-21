Famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino | allertato il Centro antiveleni di Bergamo

Una famiglia residente a Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata portata in ospedale per sospetta intossicazione da botulino. Sono coinvolti il padre, la madre e due bambini. Il Centro antiveleni di Bergamo è stato allertato e è stato attivato anche l’elisoccorso per trovare l’antidoto necessario. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti del caso.

AD ASCOLI. Accertamenti su padre, madre e due bambini residenti a Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno: allertato l’elisoccorso per trovare l’antidoto. Si tratta di quattro persone - padre, madre e due figli minori - che hanno manifestato sintomi compatibili con un’intossicazione: intensi dolori addominali, diarrea e vomito. A far scattare l’allarme è stata la donna, che, informata del ritiro del lotto tramite i media, ha contattato il 118. I sanitari hanno quindi disposto il trasferimento immediato in ospedale. Nel frattempo, il personale sanitario ha attivato un consulto con il Centro antiveleni di Bergamo, che ha suggerito un coordinamento diretto con il Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino: allertato il Centro antiveleni di Bergamo Articoli correlati Sospetta intossicazione da botulino dopo aver mangiato salmone comprato al discount, intera famiglia in ospedaleAscoli, 21 marzo 2026 – Un’intera famiglia di Castel di Lama si trova in queste ore al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli a causa di una... Intossicazione sospetta da botulino ad Ascoli, 2 bambini tra i ricoverati. Hanno mangiato salmone ritiratoA Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, un’intera famiglia, tra cui due bambini, sarebbe stata ricoverata per sospetta intossicazione da... Contenuti e approfondimenti su Famiglia in ospedale per sospetta... Temi più discussi: Ad Ascoli intera famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino; Reumatologo e medico di famiglia: la sinergia vincente per i pazienti con patologie reumatologiche; Tragedia in casa, il bimbo soffoca con un boccone mentre la mamma è in ospedale per partorire; Grave incidente tra due auto nella notte: in una viaggiava una famiglia con due bambini. Cinque persone in ospedale. Ad Ascoli intera famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulinoUna famiglia residente a Castel di Lama (Ascoli Piceno) è ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Ascoli Piceno per una sospetta intossicazione alimentare, verosimilmente legata al consumo di u ... ansa.it Sospetta intossicazione da botulino, famiglia in ospedale ad Ascoli PicenoUn'intera famiglia, composta da padre, madre e due figli minorenni è stata ricoverata presso l'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per una sospetta intossicazione da botulino. La causa del ricovero, p ... tg24.sky.it CAMBIO DI PASSO | Politica, lavoro, famiglia: un mix inevitabile, faticoso eppure meraviglioso per Cristina Andretta, 49 anni, professionista della comunicazione, dal 2013 al 2023 prima cittadina di Vedelago, 16 mila abitanti fra Treviso e Castelfranco. facebook Dall'olio al vino: la famiglia che in Irpinia realizza uno dei migliori Fiano di Avellino - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/d… x.com