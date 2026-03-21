Sospetta intossicazione da botulino dopo aver mangiato salmone comprato al discount intera famiglia in ospedale

Un’intera famiglia di Castel di Lama è attualmente in ospedale dopo aver consumato salmone acquistato al discount. La sospetta intossicazione da botulino ha portato tutti i membri del nucleo familiare a richiedere cure mediche. Le autorità sanitarie stanno indagando sulla vicenda mentre sono in corso verifiche sui prodotti alimentari coinvolti. La situazione è sotto monitoraggio costante.

Ascoli, 21 marzo 2026 – Un’intera famiglia di Castel di Lama si trova in queste ore al pronto soccorso dell’ ospedale Mazzoni di Ascoli a causa di una sospetta intossicazione alimentare dopo aver mangiato un alimento a base di salmone (probabilmente una mousse ) acquistato in un punto vendita della catena di discount Eurospin; un prodotto che nei giorni scorsi è stato ritirato dalla stessa catena per il sospetto della presenza di botulino. “Possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche” riporta l’avviso del Ministero della Salute. I compagni non vogliono stare in camera con lo studente disabile. La mamma: “Un ricatto, addolorata e delusa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sospetta intossicazione da botulino dopo aver mangiato salmone comprato al discount, intera famiglia in ospedale Articoli correlati Si sente male dopo aver mangiato del pesce durante del Feste: 15enne muore all’ospedale di Campobasso, si sospetta intossicazione alimentarePrima è morta la figlia di 15 anni, Sara Di Vita, poi la madre 50enne Antonella Di Ielsi per una sospetta intossicazione alimentare: entrambe si... Paura a scuola, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia: sospetta intossicazioneTempo di lettura: 2 minuti Quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi in seguito al consumo di acqua minerale in... Una raccolta di contenuti su Sospetta intossicazione Argomenti discussi: Bassetti derubato a Milano: Città peggiorata, ormai quando vengo qui ho paura VIDEO. Botulino a Diamante, nuovi rilievi sul food truck incriminato. Chiesto e ottenuto il dissequestro temporaneoCome concordato con il consulente di parte il professore Andrea Crisanti, sono state prelevate tracce residue di botulino. I campioni sono stati spediti all'Iss ... corrieredellacalabria.it Botulino, a Parma una donna grave in rianimazioneAll'ospedale Maggiore di Parma una 42enne è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva per un sospetto caso di intossicazione da botulino per il consumo di una conserva fatta in casa. rainews.it