Non c' è pace per il Parco delle Valli | smantellato ancora un mini-villaggio abusivo

Era già stato sgomberato nel 2023 dopo che i residenti di Conca d'Oro e del Quartiere delle Valli avevano chiesto più volte un intervento. A febbraio scorso l'area era stata oggetto dell'ennesimo intervento. A distanza di poco più di un mese ancora un intervento al parco delle Valli, dove è stato smantellato un altro insediamento abusivo. Otto i senza dimora trovati nell'area tutti denunciati. Sono stati gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale, congiuntamente a personale della polizia di Stato, a intervenire in una operazioni di ripristino del decoro nell’area del Parco delle Valli. L’operazione si è svolta in via del Fosso di Sant’Agnese, sotto il ponte ferroviario, dove è stata accertata la presenza di un insediamento abusivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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