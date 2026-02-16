Residenze Lac al parco delle Cave di Milano ancora sotto sequestro Famiglie sospese | Il cantiere sarà smantellato

Le autorità hanno sequestrato il cantiere delle Residenze Lac nel parco delle Cave di Milano, perché i lavori sono stati irregolari. Le famiglie coinvolte aspettano con ansia il via allo smantellamento, annunciato dalla stessa società proprietaria. Un'operazione che potrebbe iniziare già nelle prossime settimane, dopo mesi di attese e proteste.