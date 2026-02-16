Residenze Lac al parco delle Cave di Milano ancora sotto sequestro Famiglie sospese | Il cantiere sarà smantellato
Le autorità hanno sequestrato il cantiere delle Residenze Lac nel parco delle Cave di Milano, perché i lavori sono stati irregolari. Le famiglie coinvolte aspettano con ansia il via allo smantellamento, annunciato dalla stessa società proprietaria. Un'operazione che potrebbe iniziare già nelle prossime settimane, dopo mesi di attese e proteste.
Il cantiere delle 'Residenze Lac' al parco delle Cave a Milano è sotto sequestro da luglio 2024. Il comitato Famiglie sospese ha fatto sapere che la società proprietaria ha deciso di smantellarlo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Residenze Lac: via allo smantellamento del cantiere. Tutto ancora fermo per le Famiglie sospese
L’assessore comunale ha deciso di avviare lo smantellamento del cantiere delle Residenze Lac, dopo che il progetto era stato bloccato per motivi legali.
