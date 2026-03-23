Non basta il solito Terranuova Indiani passa di misura al Matteini
TERRANUOVA TRAIANA 0 GROSSETO 1 TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Saltalamacchia; Tassi (Simonti 40’ s.t.), Sesti, Cioce (Mannella 32’ s.t.), Innocenti (Boccardi 15’ s.t.), Marini; Fantoni (Bruni 1’s.t.), Iaiunese (Batignani 32’ s.t). Allenatore: Marco Becattini. GROSSETO: Marcu; Ciraudo, Brenna (Gonnelli 4’ s.t.), Ampollini, Montini; Fiorani, Sabelli (Sacchini 40’ s.t.), Bacciardi; Benedetti (D’Ancona 27’ s.t.), Marzierli, Regoli (Malva 15’ s.t.). Allenatore: Paolo Indiani Arbitro: Anna Frazza di Schio. Rete: Sabelli al 16’. Note: spettatori 600 circa. TERRANUOVA BRACCIOLINI – La capolista passa al Mario Matteini, ma i biancorossi di Becattini escono comunque a testa alta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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