Siena espugna il Mario Matteini | Terranuova Traiana battuto

Siena conquista il “Mario Matteini” battendo 1-0 il Terranuova Traiana. La squadra ospite ha subito la pressione e non è riuscita a reagire, lasciando spazio alla concretezza degli avversari. La gara si è decisa da un episodio, e alla fine sono stati i toscani a festeggiare la prima vittoria del 2026.

Arezzo, 01 febbraio 2026 – Prima sconfitta del 2026 per il Terranuova Traiana, che al "Mario Matteini" cede di misura al Siena, bravo a sfruttare la concretezza e la freddezza dei propri attaccanti. La squadra bianconera, al debutto in panchina con il tecnico Gill Voria, già allenatore della Juniores Nazionale, centra tre punti preziosi contro un Terranuova Traiana che mantiene il controllo del gioco nel secondo tempo senza però riuscire a trovare il pari. La partita si apre con il Terranuova Traiana che prova subito a prendere l'iniziativa. Al 2' Sesti mette in mezzo un buon pallone per Simonti, ma il tiro centrale viene neutralizzato dal portiere ospite.

